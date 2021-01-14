بعد إلغاء زيارة مسؤولة أمريكية.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب تايوان

قالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة كيلي كرافت عقب اتصال هاتفي مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين، بعد إلغاء رحلتها إلى تايبه، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب تايوان وستظل كذلك.

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وألغت وزارة الخارجية الأمريكية رحلة كرافت إلى تايوان كجزء من حظر على السفر قبل الانتقال إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما كانت الزيارة مخططا لها في مواجهة اعتراضات قوية من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وقالت كرافت، التي من المقرر أن تترك منصبها عندما يتولى جو بايدن الرئاسة الأسبوع المقبل، إن التحدث مع رئيسة تايوان كان "امتيازا عظيما"، مضيفة أنه "ناقشنا الطرق العديدة التي تعتبر بها تايوان نموذجا للعالم، كما يتضح من نجاحها في مكافحة كوفيد -19 وكل ما تقدمه تايوان في مجالات الصحة والتكنولوجيا والعلوم المتطورة".

وأضافت كرافت، في إشارة إلى الصين، أنه "لسوء الحظ، لا تستطيع تايوان مشاركة تلك النجاحات في مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، نتيجة لعرقلة الصين".

وختمت كرافت أنها "أوضحت للرئيسة تساي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب تايوان وستظل دائما، كأصدقاء وشركاء، جنبا إلى جنب كأعمدة للديمقراطية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن السبت الماضي رفع الولايات المتحدة كل القيود التي فرضتها سابقا على تعاونها مع تايوان، في ضربة جديدة إلى الصين من قبل الإدارة الحالية في واشنطن.

وأجج الدعم المكثف لتايوان من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بما في ذلك الرحلات التي قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تايبه، غضب بكين مما زاد من توتر العلاقات الصينية - الأمريكية.

المصدر: رويترز