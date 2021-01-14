مقتل وزير الخارجية الإثيوبي السابق بعملية عسكرية في إقليم تيغراي

أعلن الجيش الإثيوبي عن مقتل القيادي بجبهة تحرير تيغراي وزير الخارجية الأسبق سيوم مسفن وآخرين خلال معركة في الإقليم الواقع في شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الجيش قوله إنه "تم القضاء على 4 من قيادات جبهة تحرير تيغراي بعد تبادل لإطلاق النار مع الجماعة المتمردة في منطقة نهر تكزي بالإقليم".

ويشن الجيش الإثيوبي منذ أواخر العام الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جبهة تحرير تيغراي التي كانت تتولى حكم إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك في أعقاب هجوم شنته الجبهة على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

المصدر: وكالات