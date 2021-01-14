مقتل 3 من قوات حفظ السلام الأممية في مالي

أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 3 من عناصر قوات حفظ السلام وإصابة 6 آخرين بجروح في هجوم استهدف قافلة أممية في وسط مالي يوم الأربعاء.

وأشار بيان للأمم المتحدة إلى أن القافلة استهدفت بتفجير عبوة ناسفة، ثم تعرضت لإطلاق نار في منطقة تمبكتو على بعد نحو 20 كلم شمالي مدينة بامبارا ماوديه.

والقتلى من قوات حفظ السلام ويحملون جنسية ساحل العاج، حسبما أكدت وزارة الدفاع لهذا البلد.

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ولم يتضح على الفور لجهة التي كانت وراء الهجوم، ولكن من المعروف أن هذه المنطقة ينشط فيها مسلحو تنظيمي "القاعدة" "وداعش".

وتضم بعثة الأمم المتحدة في مالي أكثر من 13 ألف عسكري، وسجلت سقوط نحو 230 قتيلا في صفوفها منذ انتشارها.

المصدر: رويترز