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نانسي بيلوسي تسترجع منصتها المسروقة (صورة)

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نانسي بيلوسي تسترجع منصتها المسروقة (صورة)
Reuters WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
اقتحام مبنى الكابيتول
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أفاد موقع "ذي هيل" الأمريكي باسترجاع منصة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي سرقها أحد مقتحمي مبنى الكابيتول في الأسبوع الماضي.

وقالت شبكة "إي بي سي نيوز" إن المنصة التي تقدر قيمتها بنحو ألف دولار شوهدت يوم الأربعاء خلال نقلها داخل إحدى قاعات الكابيتول.

وكانت الشرطة أوقفت آدم كريستيان جونسون (36 سنة)، الذي شوهد وهو يحمل المنصة خلال واقعة الاقتحام.

وتم احتجاز جونسون في سجن محلي بمقاطعة بينيلاس في ولاية فلوريدا، قبل أن يطلق سراحه بكفالة قدرها 25 ألف دولار إلى حين إجراء محاكمته في 19 يناير.

المصدر: RT

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