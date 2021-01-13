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البابا فرنسيس يتلقى لقاح كورونا

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البابا فرنسيس يتلقى لقاح كورونا
Reuters /FW1F/David Holmes
البابا فرنسيس
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تلقى البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لقاح فيروس كورونا المستجد في الفاتيكان، وفقا لما نقله موقع "لوفيغارو" عن صحفيين مقربين من الحبر الأعظم.

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وكان البابا أعلن يوم السبت، في مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5"، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا "الأسبوع المقبل"، معتبرا أن رفض تلقي اللقاح يعكس "نكرانا انتحاريا".

ودعا البابا الجميع إلى "تلقيح أنفسهم من وجهة نظر أخلاقية"، مضيفا أن ذلك "خيار أخلاقي لأن المرء يعرض صحته وحياته للخطر، وكذلك حياة الآخرين".

يذكر أن الطبيب الشخصي للبابا فرنسيس، توفي قبل ثلاثة أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "لوفيغارو" + RT

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