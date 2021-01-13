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الخارجية الإيرانية: مذكرة الاعتقال العراقية بحق ترامب جاءت بعد متابعة حثيثة من قبل طهران

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الخارجية الإيرانية: مذكرة الاعتقال العراقية بحق ترامب جاءت بعد متابعة حثيثة من قبل طهران
Reuters Heinz-Peter Bader
العلم الإيراني
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أكدت الخارجية الإيرانية أن مذكرة الاعتقال التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، بحق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم الإعلان عنها بعد متابعة حثيثة من قبل طهران والجهات المعنية.

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وأصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد، يوم الخميس الماضي، مذكرة قبض بحق الرئيس ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، ورفاقه.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق: "بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح اليوم، واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر القاضي إصدار مذكرة قبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب".

وأضاف أن "الأمر جاء ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ، وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".

 

المصدر: RT

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