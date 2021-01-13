الخارجية الإيرانية: مذكرة الاعتقال العراقية بحق ترامب جاءت بعد متابعة حثيثة من قبل طهران

أكدت الخارجية الإيرانية أن مذكرة الاعتقال التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، بحق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم الإعلان عنها بعد متابعة حثيثة من قبل طهران والجهات المعنية.

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وأصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد، يوم الخميس الماضي، مذكرة قبض بحق الرئيس ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، ورفاقه.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق: "بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح اليوم، واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر القاضي إصدار مذكرة قبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب".

وأضاف أن "الأمر جاء ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ، وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".

المصدر: RT