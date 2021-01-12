كندا تعين وزيرا من أصل سوري

عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الثلاثاء، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرا على رأسها ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.

وعقب تعيينه نشر الغبرا تغريدة قال فيها: "أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرا للنقل في كندا".

J’aimerais remercier le premier ministre @JustinTrudeau pour l’honneur de ma nomination à titre de ministre des Transports du Canada. — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) January 12, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى: "لدينا برنامج طموح أمامنا، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة".

وتذكر صفحة الوزير على موسوعة "ويكيبيديا" أنه ولد في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1969 لوالدين سوريين، كما أنه كان يزور سوريا في الصيف قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته الجامعية.

المصدر: RT