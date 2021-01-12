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تركيا..171 وفاة و9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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تركيا..171 وفاة و9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters Murad Sezer
فيروس كورونا في تركيا
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 171 وفاة و9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 23152، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2346285.

وتعليقا على هذه المعطيات، دعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة عبر "تويتر"، كافة المواطنين الأتراك لمواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، قائلا: "سنحقق النصر سوية".

المصدر: "الأناضول"

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