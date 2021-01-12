وزير الصحة الأمريكي: خطاب ترامب قبل اقتحام الكابيتول "غير مقبول"

وصف وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي سبق اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره بأنه "غير مقبول".

وفي مقابلة مع قناة ABC، رفض عازار، القول بشكل مباشر ما إذا كان يعتقد أن ترامب لا يزال قادرا على القيام بواجباته، كما رفض الخوض في تفاصيل المحادثات المحتملة التي تهدف إلى عزل ترامب من منصبه.

وقال: "لن أخوض أو أناقش التعديل الخامس والعشرين. أنا ملتزم برؤية ذلك من خلال دوري كوزير للصحة أثناء جائحة كورونا، لضمان وصول اللقاحات والعلاجات إلى الشعب الأمريكي ولضمان التسليم السلس إلى فريق الرئيس المنتخب جو بايدن ".

المصدر: "بولتيكو"