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وسائل الإعلام: ترامب اقر جزئياً بالذنب في أعمال الشغب بواشنطن

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وسائل الإعلام: ترامب اقر جزئياً بالذنب في أعمال الشغب بواشنطن
Reuters
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نقلت قناة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر في محادثة مع زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، كيفين مكارثي، بأنه "يشعر ببعض الذنب" بسبب الاضطرابات في واشنطن.

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وقال مصدران للمحطة التلفزيونية إن مكارثي "نقل" أفكار ترامب خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الاثنين بين الجمهوريين في مجلس النواب، وأن مكارثي نفسه، خلال هذه المحادثة الهاتفية، "وافق أيضا على أن ترامب مسؤول عن أعمال الشغب".

المصدر: نوفوستي

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