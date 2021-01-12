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شرطة الكابيتول الأمريكية تحقق في تصرفات بعض رجالها بعد أعمال الشغب الأخيرة

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شرطة الكابيتول الأمريكية تحقق في تصرفات بعض رجالها بعد أعمال الشغب الأخيرة
Reuters LEAH MILLIS
احتجاجات في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن
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أكدت شرطة الكابيتول الأمريكية (USCP)، أنها تحقق في بعض تصرفات رجالها خلال أعمال الشغب في الكابيتول الأسبوع الماضي، بعد أن خضعت لتدقيق بشأن طريقة تعامل رجالها مع هذه الأعمال.

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وأصدر رئيس شرطة الكابيتول بالإنابة ، يوغاناندا بيتمان، بيانا قال فيه إن الوزارة "تقوم بمراجعة نشطة لمقاطع الفيديو وغيرها من المواد مفتوحة المصدر، لبعض عناصر ومسؤولي USCP، التي يبدو أنها تنتهك قواعد وسياسات الوزارة".

وقال بيتمان: "سيقوم مكتب المسؤولية المهنية لدينا بالتحقيق في هذه السلوكيات لاتخاذ إجراءات تأديبية، تصل إلى إنهاء الخدمة"، مشيرا إلى أنه "تم بالفعل إيقاف العديد من ضباط USCP بانتظار نتيجة التحقيقات".

من جانبه، لفت القائم بأعمال رئيس اللجنة إلى أن "التحقيقات التي أحاطت بأعمال الشغب يوم الأربعاء الماضي (6 يناير)، تجري بالشراكة مع العديد من وكالات إنفاذ القانون"، كما أوضحت اللجنة أن "USCP تعمل إلى جانب شركائها في إنفاذ القانون، بقوة، لتحديد واعتقال المتورطين في تدمير الممتلكات في مجمع الكابيتول الأمريكي"، وأضافت: "نعتزم محاكمتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وذكرت صحيفة "THE HILL" أن شرطة الكابيتول وغيرها من وكالات إنفاذ القانون المستجيبة  تلقت انتقادات عديدة، لما أشارت إليه جماعات حقوق مدنية وآخرون بأنه معيار مزدوج في كيفية استجابة الشرطة لأعمال الشغب، مقارنة باحتجاجات "Black Lives Matter" خلال الصيف الماضي.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت مساء الأربعاء الماضي 6 يناير)، بأن محتجين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول ودخلوا مقر الكونغرس، واحتلوا منصة تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.

المصدر: "RT + "THE HILL

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