شرطة الكابيتول الأمريكية تحقق في تصرفات بعض رجالها بعد أعمال الشغب الأخيرة

أكدت شرطة الكابيتول الأمريكية (USCP)، أنها تحقق في بعض تصرفات رجالها خلال أعمال الشغب في الكابيتول الأسبوع الماضي، بعد أن خضعت لتدقيق بشأن طريقة تعامل رجالها مع هذه الأعمال.

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وأصدر رئيس شرطة الكابيتول بالإنابة ، يوغاناندا بيتمان، بيانا قال فيه إن الوزارة "تقوم بمراجعة نشطة لمقاطع الفيديو وغيرها من المواد مفتوحة المصدر، لبعض عناصر ومسؤولي USCP، التي يبدو أنها تنتهك قواعد وسياسات الوزارة".

وقال بيتمان: "سيقوم مكتب المسؤولية المهنية لدينا بالتحقيق في هذه السلوكيات لاتخاذ إجراءات تأديبية، تصل إلى إنهاء الخدمة"، مشيرا إلى أنه "تم بالفعل إيقاف العديد من ضباط USCP بانتظار نتيجة التحقيقات".

من جانبه، لفت القائم بأعمال رئيس اللجنة إلى أن "التحقيقات التي أحاطت بأعمال الشغب يوم الأربعاء الماضي (6 يناير)، تجري بالشراكة مع العديد من وكالات إنفاذ القانون"، كما أوضحت اللجنة أن "USCP تعمل إلى جانب شركائها في إنفاذ القانون، بقوة، لتحديد واعتقال المتورطين في تدمير الممتلكات في مجمع الكابيتول الأمريكي"، وأضافت: "نعتزم محاكمتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون".

Confirmed that some police were involved in the Capitol attack yesterday #CapitolRiotspic.twitter.com/XawgoRK8T8 — Steven Bumbera (@bumbera_steven) January 7, 2021

وذكرت صحيفة "THE HILL" أن شرطة الكابيتول وغيرها من وكالات إنفاذ القانون المستجيبة تلقت انتقادات عديدة، لما أشارت إليه جماعات حقوق مدنية وآخرون بأنه معيار مزدوج في كيفية استجابة الشرطة لأعمال الشغب، مقارنة باحتجاجات "Black Lives Matter" خلال الصيف الماضي.

Acting US Capitol Police Chief Yogananda Pittman tonight on Jan 6th riots investigation: "The Department has been actively reviewing video and other open source materials of some USCP officers and officials that appear to be in violation of Department regulations and policies." pic.twitter.com/UfAKUHxmLH — Craig Caplan (@CraigCaplan) January 12, 2021

The police let #TrumpsTerroristArmy attack the capitol.



This was coordinated.



New from @donwinslow 🔥



pic.twitter.com/kV3qwTScZe — Eleven Films (@Eleven_Films) January 7, 2021

وكانت وكالة "رويترز" أفادت مساء الأربعاء الماضي 6 يناير)، بأن محتجين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول ودخلوا مقر الكونغرس، واحتلوا منصة تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.

المصدر: "RT + "THE HILL