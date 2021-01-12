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ما الذي سيخسره ترامب إذا نجحت محاولة عزله؟

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ما الذي سيخسره ترامب إذا نجحت محاولة عزله؟
AFP
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دار جدل في وسائل الإعلام حول تغريدة انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" زعم صاحبها أن دونالد ترامب سيخسر ماديا ولن يتمكن من الترشح للرئاسة في عام 2024.

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وذكر موقع قناة تلفزيون "abc7" أن تغريدة نشرت يوم الجمعة الماضي حصلت على إقبال كبير جدا، وضعها صاحبها تحت عنوان يقول" لمن يتساءل عما إذا كان الأمر يستحق عزله هذه المرة، فإن ذلك يعني أنه:

  1. سيفقد معاشه التقاعدي، 200 ألف دولار حتى بقية حياته.
  2. سيفقد بدل السفر وقدره مليون دولار في العام.
  3. سيفقد إجراءات الخدمة السرية الكاملة مدى الحياة.
  4. سيفقد القدرة على الترشح عام 2024.

ولفتت القناة التلفزيونية الأمريكية إلى أن هذه التغريدة غير دقيقة من عدة نواح، ورأت بالمقابل أن ترامب في حال نجاح إجراءات العزل "لن يخسر معاشه التقاعدي بعد الرئاسة، إلا إذا صوت مجلس النواب لمحاكمته، ثم صوت مجلس الشيوخ على إقالته من منصبه، ولن تؤدي إجراءات العزل نفسها، دون العزل، إلى حرمان ترامب من أي فوائد".

ولفت الموقع إلى أيضا أن القانون يقول إن "الرؤساء الذين يتمتعون بحماية الخدمة السرية مدى الحياة لا يحصلون على بدل سفر بقيمة مليون دولار".

ورأت القناة التلفزيونية في تعليقها على هذه التغريدة أن مسألة احتمال حرمان ترامب من حماية الخدمة السرية مدى الحياة حتى لو صوّت مجلس الشيوخ على عزله ومنعه من الترشح، غير واضحة تماما.

كما استنتجت أن مجلس الشيوخ حتى لو صوّت لإقالة ترامب، فلن يمنعه ذلك من الترشح في انتخابات عام 2024، مضيفة أنه "كي يقوم مجلس الشيوخ بمنعه من الترشح للرئاسة، فإنه سيتعين عليه إجراء تصويت إضافي على هذه المسألة".

المصدر: abc7.com

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