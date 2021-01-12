أمازون يعلق تمويل المشرعين الأمريكيين الذي صوتوا ضد تأكيد فوز بايدن

قالت شركة "أمازون" الأمريكية إن لجنة العمل السياسي التابعة لها علقت تمويل المشرعين الأمريكيين الذين صوتوا الأسبوع الماضي ضد تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن متحدث باسم أمازون قوله: "بالنظر إلى المحاولة غير المقبولة لتقويض العملية الديمقراطية الشرعية، علقت لجنة العمل السياسي في أمازون التبرعات لجميع أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

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وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم "مناقشة مخاوفها" مباشرة مع أعضاء الكونغرس ، الذين دعمتهم في السابق.

وأعلن عدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك Google، في وقت سابق عن تجميد الرعاية والدعم للحملات السياسية التي تدعم الأحداث المحيطة بأعمال الشغب في الكونغرس بواشنطن.

كما ذكرت CNBC سابقا، أن خدمة التأجير قصير الأجل عبر الإنترنت Airbnb، وأحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم JP Morgan Chase، والمؤسسة المالية Citigroup، وبنك الاستثمار Goldman Sachs وسلسلة فنادق ماريوت الدولية، أعلنت جميعها عن وقف جزئي أو مؤقت للرعاية للحملات السياسية. وتم اتخاذ قرار مماثل أيضًا من قبل Microsoft و Facebook.

يذكر أنه في الـ6 من يناير الجاري، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يوافق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويعلن رسميا فوز الديمقراطي جو بايدن، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول. وإثر ذلك توقف عمل الكونغرس لعدة ساعات، وتم إجلاء أعضائه، وكذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، رئيس مجلس الشيوخ. وأسفرت أعمال الشغب التي اندلعت داخل المبنى عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.

المصدر: نوفوستي