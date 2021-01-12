إصابة رئيس البرتغال بفيروس كورونا

أكد الموقع الرسمي للرئاسة البرتغالية، إصابة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس، يوم الاثنين، إلى أن اختبار الرئيس للكشف عن كورونا كان سلبيا يوم الأحد، وعلى الرغم من سلبية اختبار مولدات المضاد، كانت نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إيجابية.

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وأضاف البيان أن الرئيس لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

يذكر أن البرتغال سجلت أكثر من 489 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء وأكثر من 7.9 ألف حالة وفاة جراء الفيروس، حسب معطيات وزارة الصحة البرتغالية التي نشرتها يوم الاثنين.

المصدر: تاس