اليونان تخطط لتوسيع المياه الإقليمية على طول الساحل الغربي

أعلنت اليونان أنها تخطط لتوسيع المياه الإقليمية بطول ساحلها الغربي من 6 إلى 12 ميلا بحريا، في إجراء يحصل لأول مرة منذ عام 1947.

وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوس تارانتيليس، اليوم الاثنين، إن البرلمان سيبدأ مناقشة مشروع القانون هذا الأسبوع، مشددا على أن "هذا قرار تاريخي، إذ توسع اليونان مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا في هذه المنطقة وتوسع منطقة أراضيها الإقليمية".

وأكد أن الجمهورية اليونانية "تحتفظ بحق ممارستها لحقوقها المعنية في مناطق أخرى من أراضيها"، في توسيع هدفه إبراز حق البلاد في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي حدد الحدود بنحو 12 ميلا عام 1982.

يذكر أن ساحل غرب اليونان يواجه إيطاليا ويحد ألبانيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"