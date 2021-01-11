فرنسا.. إغلاق مدرسة ثانوية بعد تلقي أساتذتها تهديدات بالقتل والاغتصاب

أغلقت السلطات الفرنسية مدرسة "بيير جويل بونتي" الثانوية في مدينة ريوم، اليوم الإثنين، إثر تلقي مدرسين رسائل تضمنت"إهانات وتهديدات بالقتل"، فيما تم احتجاز طالب واحد.

وأفاد بيان صادر عن الثانوية بـ"غلق المدرسة يوم الاثنين بعد تلقي شتائم وتهديدات بالقتل، من أجل حماية الطلاب والموظفين"، فيما أوضحت صحيفة "لوفيغارو" أن طالبا يبلغ من العمر 15 عاما يوجد رهن الاعتقال.

وتضمنت الرسائل الأولى التي تم إرسالها الأسبوع الماضي إلى المعلمين والمستشارين التربويين مشاهد "إباحية"، ثم تحولت نهاية هذا الأسبوع إلى "تهديدات بالعنف والاغتصاب والقتل، فضلا عن مقاطع لعمليات جهادية".

وتم إرسال جميع الرسائل عبر البريد الإلكتروني من خلال خدمة الـENT التي تتيح للمؤسسات التعليمية التواصل مع عائلات الطلاب.

المصدر: "لوفيغارو"