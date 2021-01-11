دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان إلى استئناف المحادثات الاستكشافية، حول مطالباتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط وقضايا أخرى، هذا الشهر.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "ندعو اليونان لبدء المحادثات الاستكشافية في شهر يناير الجاري، ونحن مستعدون لاستئنافها".

وأضاف أوغلو: "لذلك ليس لدى اليونان أي عذر في الوقت الحالي" منوها بأن المحادثات ستغطي جميع القضايا بين الجارتين. وقال: "نريد أن نوجه دعوة رسمية. اعتبارا من اليوم نحث اليونان على بدء محادثات استكشافية على أن يعقد الاجتماع الأول خلال شهر يناير"، بحسب "رويترز".

وأشار الوزير التركي إلى أنه تحت ضغط من بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا، ألمحت اليونان إلى أنها قد تستأنف المحادثات في 11 يناير/ كانون الثاني.

وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى.

وعقدت الدولتان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016. واشتعلت التوترات في العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا، لكن السفينة عادت لاحقا إلى السواحل التركية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنها لم تتلق دعوة رسمية لكنها مستعدة لاستئناف المحادثات.

#عاجل | وزير الخارجية التركي مولود #تشاووش_أوغلو يدعو اليونان إلى محادثات استكشافية اعتبارا من يناير الجاري — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 11, 2021

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أكد ضرورة حل الخلافات بين بلاده واليونان عبر الحوار.

المصدر: رويترز، الأناضول