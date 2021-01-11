 
مباشر
عاجل
رويترز: مجلس النواب الأمريكي سيناقش الأربعاء عزل الرئيس ترامب

بايدن يرشح السفير الأمريكي الأسبق في موسكو مديرا لـ CIA

أخبار العالم

بايدن يرشح السفير الأمريكي الأسبق في موسكو مديرا لـ CIA
Reuters Kim Hong-Ji
ويليام بيرنز، سفير الولايات المتحدة في موسكو سابقا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pj7b

اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تعيين ويليام بيرنز، سفير الولايات المتحدة في موسكو سابقا، مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، حسبما أفاد موقع فريق بايدن الانتقالي.

وقال بايدن في بيان نقلته نشرة "ذي هيل" التابعة للفريق "إن السفير الأسبق بيرنز يمتلك معارف لازمة وقدرة على تقييم الوضع.. نحن بحاجة إلى صفاته هذه من أجل منع التهديدات وحل المشكلات قبل أن تصل أراضيها. الشعب الأمريكي سيكون مطمئنا إذا علم أنه سيكون رئيسا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية".

وخلال عمله سفيرا في موسكو، شارك ويليام بيرنز في محاولات لـ "إعادة إطلاق" العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في فترة الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما. وفي الفترة 2011-2014، عمل بيرنز نائبا لوزير الخارجية، قبل تقديم استقالته من هذا المنصب.

وكانت هناك توقعات بتعيين بيرنز، وهو دبلوماسي محترف ترأس بعثة الولايات المتحدة في موسكو في الفترة من 2005 إلى 2008، وزيرا للخارجية، إلا أن هذا المنصب تم عرضه على أنتوني بلينكن.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا