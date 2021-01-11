بايدن يرشح السفير الأمريكي الأسبق في موسكو مديرا لـ CIA

اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تعيين ويليام بيرنز، سفير الولايات المتحدة في موسكو سابقا، مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، حسبما أفاد موقع فريق بايدن الانتقالي.

وقال بايدن في بيان نقلته نشرة "ذي هيل" التابعة للفريق "إن السفير الأسبق بيرنز يمتلك معارف لازمة وقدرة على تقييم الوضع.. نحن بحاجة إلى صفاته هذه من أجل منع التهديدات وحل المشكلات قبل أن تصل أراضيها. الشعب الأمريكي سيكون مطمئنا إذا علم أنه سيكون رئيسا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية".

وخلال عمله سفيرا في موسكو، شارك ويليام بيرنز في محاولات لـ "إعادة إطلاق" العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في فترة الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما. وفي الفترة 2011-2014، عمل بيرنز نائبا لوزير الخارجية، قبل تقديم استقالته من هذا المنصب.

وكانت هناك توقعات بتعيين بيرنز، وهو دبلوماسي محترف ترأس بعثة الولايات المتحدة في موسكو في الفترة من 2005 إلى 2008، وزيرا للخارجية، إلا أن هذا المنصب تم عرضه على أنتوني بلينكن.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي