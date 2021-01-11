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اليابان: غزارة الثلوج تتسبب بوفاة 8 أشخاص وإصابة 226 آخرين (فيديو+ صور)

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ذكرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في اليابان، اليوم الاثنين، أن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 226 آخرون جراء تساقط الثلوج بغزارة في البلاد.

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وقال مسؤولون بالمحافظة إن 3 أشخاص بين الستينيات والثمانينيات من العمر، لقوا حتفهم في محافظة فوكوي، يومي السبت والأحد.

وأضاف المسؤولون أن 47 شخصا في المحافظة أصيبوا بشكل رئيسي من جراء التزحلق أو السقوط من الأسطح أثناء إزالة الثلوج. وتم نقل 5 إلى المستشفى بعد مرضهم وهم محاصرون في سياراتهم وسط الثلوج الكثيفة.

وفي محافظة نيجاتا، لقي 4 أشخاص مصرعهم خلال أعمال إزالة الجليد.

اليابان: غزارة الثلوج تتسبب بوفاة 8 أشخاص وإصابة 226 آخرين (فيديو+ صور)   غزارة الثلوج في اليابان

وتقطعت السبل بنحو ألف سيارة على طريق هوكوريكو السريع بمحافظة فوكوي خلال عاصفة ثلجية أمس الأحد. وكانت أكثر من 200 سيارة عالقة في الثلوج الكثيفة على طريق توكاي-هوكوريكو السريع في محافظة توياما، بينما حوصر ما يصل إلى 250 سيارة في ناشيونال الطريق رقم 8 في محافظة نيجاتا.

اليابان: غزارة الثلوج تتسبب بوفاة 8 أشخاص وإصابة 226 آخرين (فيديو+ صور)   غزارة الثلوج في اليابان

وطلبت المحافظات الثلاث من قوات الدفاع الذاتي المساعدة في جهود الإنقاذ.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية، إن أكثر من 10 نقاط مراقبة في المنطقة على طول بحر اليابان سجلت أرقاما قياسية لتساقط الثلوج لمدة 72 ساعة، حتى وقت متأخر من ليل الأحد، خلال موجة البرد الحالية.

اليابان: غزارة الثلوج تتسبب بوفاة 8 أشخاص وإصابة 226 آخرين (فيديو+ صور)   غزارة الثلوج في اليابان

المصدر: "asahi.com"

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