وزير فرنسي يتضامن مع ترامب ضد تويتر

انتقد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية، برونو لو مير، قرار موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، القاضي بحظر حساب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

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وقال لو مير في حوار مع محطة RTL الإذاعية: "لقد صدمت من أن تويتر هذا قرر الإغلاق (الحساب)، لأن تنظيم الرقميين الكبار (رجال الدولة) لا يمكن أن يتم من قبل الأوليغارشية الرقمية ذاتها. الأوليغارشية الرقمية هي تهديد للدول والديمقراطيات".

وشدد الوزير الفرنسي على أن تنظيم عمل العمالقة الرقميين يجب أن يتم من قبل الشعب والدولة والعدالة.

وكان موقع تويتر قد جمّد حساب ترامب بشكل دائم، بحجة "خطر المزيد من التحريض على العنف".

علاوة على ذلك، أغلق فيسبوك وتويتر وإنستغرام وشبكات اجتماعية أخرى هذا الأسبوع، إمكانية الوصول إلى ملفات تعريف ترامب لفترات مختلفة.

وكان السبب وراء هذه الإجراءات، مناشدة الرئيس الأمريكي للمتظاهرين الذين قاموا باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير والعبث بمحتوياته.

ترامب كان دعا أنصاره إلى التصرف بشكل سلمي، ثم شجب أفعالهم، ومع ذلك وصفهم بالوطنيين، وواصل الادعاء بأن الانتخابات الرئاسية في البلاد زُورت.

المصدر: نوفوستي