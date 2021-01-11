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الجيش الإيراني يجري "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان

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الجيش الإيراني يجري
Reuters WANA NEWS AGENCY
مركب حربي تابع للقوات الإيرانية
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، عن عزمه إجراء "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان، يوم غد الثلاثاء.

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وأفاد التلفزيون الإيراني بأن المناورات ستستمر يومين في بحر عمان، انطلاقا من محافظة "كنارك"، وسيتم فيها استخدام بارجتي "مكران" و "زرة"، اللتان تحملان منصات لإطلاق الصواريخ".

وأطلق الجيش الإيراني، الأسبوع الماضي، أكبر مناورات للطائرات المسيرة في محافظة سمنان، شمال شرق البلاد، بمشاركة مئات الطائرات التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش.

المصدر: RT

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