إيران... مناورات بالطائرات المسيرة

أطلق الجيش الإيراني أكبر مناورات للطائرات المُسيَّرة في محافظة سمنان شمال شرق البلاد بمشاركة مئات الطائرات التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش.

إلى ذلك كشف نائب قائد فيلق القدس، اللواء محمد حجازي، أن طهرات حصلت على معلومات موثوقة عبر قنوات خاصة تفيد بأن إسرائيل والسعودية تسعيان إلى خلق توتر في المنطقة لتحقيق أهدافهما. بدوره استبعد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، وقوع حرب في المنطقة بين طهران وواشنطن، كاشفاً أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها سترد على أي تهديد لأمنها ومصالحها الحيوية. من جهة أخرى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن طهران ستنتج شهرياً من ثمانية إلى تسعة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة عشرين بالمائة.