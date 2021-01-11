قريبا.. إسرائيل تزود البحرين بتكنولوجيا لتحلية المياه المالحة

ستوقع شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت"، خلال الأيام القليلة المقبلة، أول صفقة لتزويد البحرين بتكنولوجيا لتحلية مياه البحر المالحة.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربي" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الشركة الإسرائيلية أجرت محادثات أيضا مع مؤسسات حكومية في الإمارات، حول سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه التي تتمتع فيها إسرائيل بخبرة كبيرة.

في الأيام القليلة المقبلة ستوقع شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت" أول صفقة لتزويد البحرين بتكنولوجيا لتحلية المياه المالحة. كما أجرت الشركة محادثات مع مؤسسات حكومية في الإمارات حول سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه التي تتمتع بها إسرائيل بخبرة كبيرة pic.twitter.com/RMOCflqgV7 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 11, 2021

المصدر: RT