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قريبا.. إسرائيل تزود البحرين بتكنولوجيا لتحلية المياه المالحة

أخبار العالم

قريبا.. إسرائيل تزود البحرين بتكنولوجيا لتحلية المياه المالحة
Reuters
العلمان البحريني والإسرائيلي
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ستوقع شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت"، خلال الأيام القليلة المقبلة، أول صفقة لتزويد البحرين بتكنولوجيا لتحلية مياه البحر المالحة.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربي" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الشركة الإسرائيلية أجرت محادثات أيضا مع مؤسسات حكومية في الإمارات، حول سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه التي تتمتع فيها إسرائيل بخبرة كبيرة.

المصدر: RT

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