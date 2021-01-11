بيلوسي: ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية ومجلس النواب سيصوت على دعوة بينس لعزله

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت أوائل الأسبوع على مشروع قرار يحث نائب الرئيس مايك بينس على تسلم مقاليد الحكم من الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت بيلوسي اليوم الأحد في رسالة إلى المشرعين الديمقراطيين اطلعت عليها RT، أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير سيطلب غدا الاثنين الموافقة بالإجماع على طرح مشروع القرار الذي أعده النائب جايمي راسكين.

وأوضحت أن هذا التشريع يحث بينس على عقد اجتماع لمجلس الوزراء والمضي قدما في تفعيل التعديل الـ25 الذي ينص على تسليم مقاليد الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

وقالت بيلوسي إنه إذا لم تتم الموافقة بالإجماع، فسيطرح التشريع على التصويت في اليوم اللاحق (الثلاثاء)، مضيفة أنه سيطلب من بينس التجاوب مع هذه الدعوة في غضون 24 ساعة، وبعد انقضاء هذه الفترة سيتم إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب داخل مجلس النواب.

وتابعت: "من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا، يتعين علينا التصرف بشكل عاجل لأن هذا الرئيس يشكل خطرا وشيكا على كلاهما. مع مرور الأيام، تصاعد رعب الهجوم المتواصل الذي يشنه هذا الرئيس على ديمقراطيتنا، وثمة حاجة ماسة للتصرف".

وجاء هذا الحراك من الحزب الديمقراطي على خلفية مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي جراء حادثة اقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي على أيدي مئات من أنصار ترامب في محاولة لمنع المشرعين للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

المصدر: RT