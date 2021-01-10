وفاة شقيقة جورج بوش الأب إثر مضاعفات كورونا

فارقت شقيقة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب الوحيدة، نانسي بوش إليس، الحياة يوم الأحد عن عمر ناهز 95 عاما إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أكدت عائلتها.

وأعلنت مؤسسة جورج وباربرا بوش على حسابها في "تويتر" وفاة نانسي بوش إليس (التي ولدت في الرابع من فبراير 1926)، فيما أكد نجلها، ألكسندر إليس الثالث، لصحيفة "نيويورك تايمز" أن والدته توفت في دار مسنين في مدينة كونكورد ويعود سبب وفاتها إلى الفيروس التاجي.

We are sad to share that President Bush’s beloved sister, Nancy Bush Ellis, has passed away. Our condolences and prayers are with the Ellis and Bush families as we remember a remarkable woman who brought joy and light to the world.

https://t.co/RnjRVVbBFT — George & Barbara Bush Foundation (@BushFdn) January 10, 2021

وذكر نجل عمة الرئيس السابق جورج بوش الابن أنها نُقلت إلى مستشفى في 30 ديسمبر بعد أن أصيبت بحمى، وكشفت الفحوصات إصابتها بكورونا.

وأكد أن أعراض الإصابة بالفيروس التاجي التي ظهرت لدى المسنة اختفت بعد عدة أيام لكن حالتها الصحية واصلت التدهور.

وعلى الرغم من التوجهات الجمهورية لعائلتها، ظلت نانسي بوش إليس منتمية على مدى سنين إلى الديمقراطيين الليبراليين، وانضمت إلى الحزب الجمهوري في عام 1988 فقط، عندما ترشح شقيقها الأكبر لمنصب الرئيس.

ولعبت نانسي دورا ملموسا في الحملات الانتخابية لشقيقها ثم نجله.

المصدر: RT + "نيويورك تايمز" + "تاس"