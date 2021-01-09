البابا فرنسيس عن اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن: كان ضد الديمقراطية

أعرب البابا فرنسيس عن صدمته جراء اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن في السادس من يناير الحالي، معتبرا أن ما حصل "كان ضد الديمقراطية".

وفي تصريح للتلفزيون الإيطالي، قال البابا فرنسيس: "شعرت بالصدمة جراء الاعتداء على مبنى الكابيتول".

وأضاف: "الاعتداء الذي حصل في واشنطن كان ضد الديمقراطية، وضد الصالح العام".

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

المصدر: "رويترز" + وكالات