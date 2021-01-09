طهران تدين مجزرة "داعش" في باكستان

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، المذبحة التي راح ضحيتها 11 عاملا في إقليم بلوشستان الباكستاني، على يد تنظيم داعش الإرهابي.

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وأشار زادة إلى أن "هذا العمل الإجرامي يؤكد مرة أخرى ضرورة تعاون جميع دول المنطقة لمحاربة الجماعات التكفيرية والإرهابية"، مشددا على ضرورة "أن يعمل العالم الإسلامي على منع استمرار دعم بعض الدول لجماعات تكفيرية، بهدف القضاء على العنف ضد الأبرياء من مختلف الأديان والمعتقدات".

كما أكد المتحدث أنه "يجب على دول العالم الإسلامي العمل معا لإزالة كل الأسس الأيديولوجية، وتمويل هذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن قتل 11 عامل منجم بباكستان، عقب فتح مسلحيه النار على مجموعة من عمال مناجم الفحم من أقلية "الهزارة الشيعية"، بعد اختطافهم في إقليم بلوشستان، وفقا لـ"إرنا".

المصدر: "إرنا"