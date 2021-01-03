"داعش" يتبنّى تصفية 11 من عمال المناجم في باكستان

تبنى تنظيم "داعش" تصفية 11 من عمال مناجم الفحم رميا بالرصاص في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي باكستان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عبر "تويتر": "نندد بقتل عمال المناجم الأحد عشر الأبرياء في بالوشيستان، في عمل آخر من أعمال الإرهاب التي تتسم بالجبن وتفتقر للإنسانية".

وأضاف: "طلبت من حرس الحدود استخدام جميع الموارد المتاحة للقبض على القتلة وتقديمهم للعدالة".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بمصرع 11 عاملا وإصابة آخرين بجروح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في مقاطعة بالوشيستان.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن "مسلحين اقتادوا عمال المناجم إلى الجبال القريبة حيث أطلقوا النار عليهم".

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المصدر: "رويترز" + "شينخوا" + "وسائل إعلام باكستانية"