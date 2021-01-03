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باكستان.. قتلى بإطلاق نار على عمال في منجم للفحم

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باكستان.. قتلى بإطلاق نار على عمال في منجم للفحم
Reuters Naseer Ahmed
حادث في منجم للفحم في باكستان (صورة أرشيفية)
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لقي 11 عاملا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي باكستان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إن مسلحين اقتادوا عمال المناجم إلى الجبال القريبة حيث أطلقوا النار عليهم. وأكدت الشرطة مقتل 11 شخصا، فيما أفادت الأنباء بأن عددا من الجرحى في حالة حرجة.

ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقامت وحدات من الشرطة والإدارة المحلية وأفراد شرطة الحدود بتطويق المنطقة فور وقوع الحادث.

المصدر: شينخوا + وسائل إعلام باكستانية

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