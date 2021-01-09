"تويتر" يحظر تغريدة لخامنئي عن لقاحات فيروس كورونا

حظر موقع "تويتر"، أمس الجمعة، تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، لاحتوائها على "معلومات خاطئة" بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وقال مصدر في "تويتر" إن الحذف كان لانتهاك التغريدة معايير وقواعد المنصة الاجتماعية، ولنشرها معلومات خاطئة حول الفيروس، وأنه يتعين على خامنئي حذف التغريدة، كي يستطيع استعمال حسابه مرة أخرى.

وفي وقت سابق، نشر خامنئي تغريدة قال فيها إن بلاده لن تستورد اللقاحات الأمريكية والبريطانية بحجة أنها غير آمنة.

وقال: "استيراد اللقاحات المصنوعة في أمريكا والمملكة المتحدة ممنوع، إنهم غير جديرين بالثقة إطلاقا، وليس من المستبعد أن يريدوا الإضرار بالشعوب الأخرى".

وأضاف خامنئي في تغريدته المحظورة "نظرا لخبرتنا مع جرعات الدم الفرنسية الملوثة بالأيدز، فإن اللقاحات الفرنسية غير جديرة بالثقة أيضا".

Twitter spokesperson just confirmed to me that this tweet by Iran Leader Khamenei violates the their rules, specifically ab COVID19 misleading information policy, & he will be required to delete the violative Tweet before regaining access to their account.https://t.co/k2EqVJKHRMpic.twitter.com/tjUY47kEkV — Hadi Nili (@HadiNili) January 8, 2021

المصدر: RT