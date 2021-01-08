خامنئي: استيراد لقاح كورونا الأمريكي والبريطاني ممنوع

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن "استيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ممنوع".

واعتبر خامنئي أيضا أن "فرنسا تمتلك سجلا بالدماء الملوثة ولذلك لا يمكن الثقة بأي لقاح تنتجه".

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أعلن عن بدء الاختبارات البشرية للقاح كورونا الإيراني بعد أخذه الموافقات اللازمة واجتيازه لمراحل الاختبارات الأولية، مشيرا إلى أن إيران لديها تاريخ حافل في إنتاج اللقاحات، وإنتاجها من اللقاحات ليس وليد اليوم.

كما أعلن رئيس معهد "باستور" الإيراني، علي رضا بيكلري، الشهر الماضي أن المرحلة الثانية للاختبار البشري جارية في الوقت الحاضر لثاني لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا.

عمر هواش- إيران

المصدر: RT