رئيس وزراء الهند: مستعدون لإنقاذ البشرية من كورونا بلقاحين من صنعنا

قال ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لإنقاذ البشرية بلقاحين مضادين لفيروس كورونا ابتُكِرا في بلاده.

وأوضح بأن "الهند اليوم تعد، في مجال كورونا، من بين البلدان ذات معدلات الوفيات الأدنى ومعدلات التعافي الأعلى عبر العالم"، على حد تعبيره، مضيفا:" الهند مستعدة اليوم لحماية البشرية ليس بلقاح واحد فحسب مضاد لكورونا، بل بلقاحين من صنع هندي".

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المصدر: صحيفة "Hindustan Times" الهندية