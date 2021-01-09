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شهرته تجاوزت كل الحدود.. من هو ذو قرنين الكابيتول؟ (صور)

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شهرته تجاوزت كل الحدود.. من هو ذو قرنين الكابيتول؟ (صور)
جاك آنجلي
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تصدرت صور الرجل صاحب الفرو والقرنين، الذي أطلق عليه اسم "ذو القرنين" صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد حضوره اللافت خلال أحداث العنف التي شهدها الكابيتول الأمريكي.

جاك آنجلي، البالغ من العمر 32 عاما، وأصيل ولاية أريزونا، هو مؤيد شرس لحركة "كيو آنون" اليمينية المتطرفة، وهي حركة تخوض حربا سرية لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

استقطب جاك بصدره العاري وتسريحته الغريبة مع قرون حيوان "البيزون" (الجاموس الأمريكي)، اهتمام المصورين والكاميرات خلال تنقله في أرجاء الكابيتول.

شهرته تجاوزت كل الحدود.. من هو ذو قرنين الكابيتول؟ (صور)

وإثر حضوره البارز خلال التظاهرات واقتحام مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) يوم الأربعاء الماضي، تداول نشطاء صورا لجاك، أو كما يحلو للجميع تسميته "ذو القرنين"، يظهر فيها بزيه المميز خلال تظاهرات مؤيدة لترامب في فينيكس في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت لاحق، قال جاك إنه استطاع الدخول إلى مبنى الكونغرس بعد مقاومة بسيطة من الشرطة، وأنهم (رجال الشرطة) طلبوا من المتظاهرين الرحيل بأدب، ثم تركوهم يدخلون.

كما كتب في رسالة نشرها عبر شبكة "بارلر" للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظين المتشددين: "نحن وطنيون على الجبهة في أريزونا، ونريد أن نجلب طاقتنا الإيجابية إلى واشنطن".

المصدر: RT

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