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رويترز: العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من الطائرة الإندونيسية التي انقطع الاتصال بها

لعبة اقتحام الكابيتول وملابس "ذو القرنين" تغزوان الأسواق الأمريكية!

أخبار العالم

لعبة اقتحام الكابيتول وملابس
لعبة اقتحام الكابيتول
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لعبة اقتحام الكابيتول الجديدة المقتبسة من أحداث الشغب التي شهدها الكونغرس الأمريكي مؤخرا بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

اللعبة التابعة لمجموعة "LEGO Capitol Invasion"، صورت بعض اللقطات من الأحداث العنيفة التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، فيما لم يعرف مؤلفها بعد، لكن يتم تداولها بشكل كبير على الانترنت خلال الساعات الماضية.

وهي عبارة على صندوق متكون من 10621 قطعة بلاستيكية، و مجسمات لأشخاص صغار الحجم، تتمحور قصتهم حول حادثة اقتحام الكابيتول.

كذلك، سارعت بعض الشركات لعرض الملابس والإكسسوارات التي ظهر بها "ذو القرنين"، جاك آنجلي، الشاب الثلاثيني الذي لفت أنظار العالم إليه بعد مشاركته في تظاهرات أنصار ترامب واقتحامهم الكونغرس الأمريكي. 

والملابس عبارة عن قبعة من الفرو بلغ سعرها 279.95 دولار، وقرنين بـ11.95 دولار، وقلادة بـ60 دولارا، وكفوف بـ54.99 دولار، وبنطلون بـ34.99 دولار. وكلها شبيهة بتلك التي كان يلبسها جاك "ذو القرنين" عند اقتحامه يوم الأربعاء مبنى الكابيتول بواشنطن.

لعبة اقتحام الكابيتول وملابس
لعبة اقتحام الكابيتول وملابس

المصدر: RT

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