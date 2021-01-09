لعبة اقتحام الكابيتول وملابس "ذو القرنين" تغزوان الأسواق الأمريكية!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لعبة اقتحام الكابيتول الجديدة المقتبسة من أحداث الشغب التي شهدها الكونغرس الأمريكي مؤخرا بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

اللعبة التابعة لمجموعة "LEGO Capitol Invasion"، صورت بعض اللقطات من الأحداث العنيفة التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، فيما لم يعرف مؤلفها بعد، لكن يتم تداولها بشكل كبير على الانترنت خلال الساعات الماضية.

وهي عبارة على صندوق متكون من 10621 قطعة بلاستيكية، و مجسمات لأشخاص صغار الحجم، تتمحور قصتهم حول حادثة اقتحام الكابيتول.

كذلك، سارعت بعض الشركات لعرض الملابس والإكسسوارات التي ظهر بها "ذو القرنين"، جاك آنجلي، الشاب الثلاثيني الذي لفت أنظار العالم إليه بعد مشاركته في تظاهرات أنصار ترامب واقتحامهم الكونغرس الأمريكي.

والملابس عبارة عن قبعة من الفرو بلغ سعرها 279.95 دولار، وقرنين بـ11.95 دولار، وقلادة بـ60 دولارا، وكفوف بـ54.99 دولار، وبنطلون بـ34.99 دولار. وكلها شبيهة بتلك التي كان يلبسها جاك "ذو القرنين" عند اقتحامه يوم الأربعاء مبنى الكابيتول بواشنطن.

Verzamel ze nu allemaal, the 'LEGO Trump Editions'



- Trump's Tiny Desk

- Giuliani's Four Seasons Landscaping Press Conference

- Capitol Invasion



What's will the next edition?



- Trumps Federal Prison Cell? pic.twitter.com/fiiTXNXHHo — Gert Jan Bakker (@isgoedhoor) January 8, 2021

On Jan 6, the three magic kings brought us the LEGO CAPITOL INVASION edition ... pic.twitter.com/ksct69XCkp — Francesc Borrull (@FBorrull) January 8, 2021

المصدر: RT