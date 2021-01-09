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كيم جونغ أون: نعتزم تطوير علاقاتنا مع روسيا والصين

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كيم جونغ أون: نعتزم تطوير علاقاتنا مع روسيا والصين
Reuters KCNA
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
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أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن بلاده تنوي مواصلة تطوير علاقاتها مع كل من روسيا والصين.

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وقال كيم جونغ أون، في كلمة ألقاها الجمعة خلال مؤتمر عام لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد، إن بيونغ يانغ وضعت أساسا لتطوير وتوسيع علاقات الصداقة مع موسكو، كما تلقت ضمانات للتصميم على تعزيز الاتصالات الثنائية من قبل بكين.

وخلال الكلمة ذاتها وصف زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ"العدو الأكبر" لبلاده، داعيا واشنطن للتخلي عن "سياساتها العدوانية".  

المصدر: وكالات

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