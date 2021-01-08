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القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي: "إف.بي.آي" وشرطة واشنطن سيحققان بمقتل شرطي في أحداث الكونغرس

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القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي:
Reuters
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أعلن مكتب النائب العام الأمريكي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة شرطة واشنطن العاصمة سيحققان معا في وفاة ضابط شرطة متأثرا بجروح أصيب بها في أحداث اقتحام الكونغرس.

وقال جيفري روزن القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي اليوم الجمعة، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وشرطة واشنطن سيحققان بشكل مشترك في مقتل أحد أفراد شرطة مبنى الكونغرس (الكابيتول) ويدعى برايان سيكنيك بسبب إصابات لحقت به أثناء الدفاع عن المبنى في وجه الاقتحام الذي وقع يوم الأربعاء.

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وأضاف في بيان: "مشاعرنا وصلواتنا مع أسرة وزملاء ضابط شرطة الكابيتول برايان دي. سيكنيك الذي توفي الليلة الماضية متأثرا بإصاباته التي عانى منها وهو يدافع عن الكابيتول في وجه الغوغاء الذين اقتحموه في السادس من يناير".

ولم يفصح روزن إن كانت الوفاة سيتم التحقيق فيها كجريمة قتل أم لا لكنه قال إن وزارة العدل "ستتيح كل الموارد الممكنة للتحقيق ولمحاسبة المسؤولين".

المصدر: "رويترز"

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