الشرطة الأمريكية: وفاة ضابط متأثرا بجراحه أثناء اقتحام الكابيتول

أكدت شرطة الكونغرس الأمريكي مساء الخميس أن ضابطا يدعى برايان سيكنيك توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء التصدي لاقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونغرس الأربعاء.

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وقالت الشرطة في بيان لها: "كان الضابط سيكنيك يتصدي لأعمال الشغب يوم الأربعاء، السادس من يناير 2021، في مقر الكونغرس وأصيب أثناء اشتباكه بدنيا مع المحتجين".

وأوضح البيان أن سيكنيك عاد إلى مقر وحدته، حيث شعر بوعكة، وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يتوفى هناك في وقت لاحق الخميس.

وكانت الشرطة قد نفت في وقت سابق تقارير صحفية عن وفاة عنصر لها بعد المواجهات في مبنى الكونغرس.

وبوفاة الضابط ارتفعت حصيلة قتلى اقتحام الكابتول إلى 5 أشخاص، بينهم 4 من المحتجين.

المصدر: "رويترز"