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بيلوسي تبحث مع قيادة البنتاغون منع ترامب من شن ضربات نووية

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بيلوسي تبحث مع قيادة البنتاغون منع ترامب من شن ضربات نووية
Reuters ERIN SCOTT
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها بحثت مع القيادة العسكرية للولايات المتحدة منع رئيس البلاد الحالي، دونالد ترامب، إطلاق أي عمليات عسكرية أو ضربات نووية.

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وذكرت بيلوسي، في رسالة بعثتها اليوم الجمعة لأعضاء مجلس النواب، أنها تحدثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، حول إجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأي أعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

وقالت بيلوسي: "إن وضع هذا الرئيس المختل بلغ أقصى درجات الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلادنا وديمقراطيتنا".

ويواجه ترامب انتقادات واسعة النطاق واتهامات بالتحريض على أعمال شغب على خلفية حادث اقتحام مقر الكونغرس من قبل مجموعة من أنصاره يوم 6 يناير خلال اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ويوم الخميس، أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة.

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى إقصاء ترامب من السلطة، واصفة إياه بـ"الشخصية شديدة الخطر".

المصدر: "رويترز" + وكالات

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