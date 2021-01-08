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ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 يناير

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ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 يناير
Reuters JIM BOURG
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يحضر مراسم تنصيب خلفه، الديمقراطي جو بايدن، التي من المقرر أن تجري يوم 20 يناير.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة عبر "تويتر": "لكل من طرح هذا السؤال، أنا لن أحضر مراسم التنصيب يوم 20 يناير".

وفي غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن هناك مناقشات في البيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لمراسم التنصيب المقرر في 20 يناير، مضيفة أنه من المتوقع أن يسافر الرئيس الحالي إلى منتجعه في فلوريدا.

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وسبق أن رفض ترامب مرارا الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي بايدن بحصوله على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدى منافسه الجمهوري، وهو ما تسبب في توجيه اتهامات واسعة إلى الرئيس الحالي بتحريض أنصاره على أعمال شغب وصلت إلى ذروتها مساء 6 يناير حينما اقتحمت مجموعة كبيرة من المحتجين مقر الكونغرس.

وفي ظل انتقادات شديدة اللهجة إليه ودعوات واسعة إلى عزله عن السلطة، ألقى ترامب في اليوم التالي كلمة دان فيها بشدة حادث اقتحام الكونغرس، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، متعهدا بضمان عملية نقل سلس ومنظم للسلطة، كما قال إنه "سيتم تنصيب إدارة جديدة يوم 20 يناير" لكن دون ذكر اسم بايدن.

المصدر: RT

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