قلق تركي من إرسال السعودية طائرات F 15 إلى جزيرة كريت اليونانية

تثير التقارير الإعلامية اليونانية عن عزم الرياض إرسال طائرات "F 15" إلى قاعدة "سودا" العسكرية في جزيرة كريت اليونانية قلقا في تركيا تعكسه ردود فعل وسائل الإعلام المحلية.

وقالت صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية إن الأخبار عن "تمارين عسكرية مشتركة بين اليونان والسعودية في المستقبل القريب أدى إلى استنفار وسائل الإعلام التركية" التي تحدثت إحداها، وهي صحيفة "هابرلر"، عن "تهديد لتركيا" وإشارت إلى أن طائرات "F 15" السعودية ستُستَخدم من طرف الطيارين اليونانيين. في المقابل، اكتفت صحيفة "زمان" التركية بنقل الأخبار الواردة عن هذه المناورات ونية إرسال الطائرات السعودية إلى اليونان في إطار تعاون عسكري بين الرياض وأثينا على خلفية التوتر الحاصل في شرق البحر المتوسط والتحالفات التي أفرزها هذا الاحتقان خلال الأشهر الأخيرة.

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وقالت "زمان" إن تقارير يونانية إعلامية زعمت أن المملكة العربية السعودية سترسل عددا من مقاتلات F 15 إلى قاعدة "سودا" بجزيرة كريت، تنفيذا لتعليمات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد أن تفاقمت مخاوف اليونان من تركيا مع تزايد التوترات بين البلدين في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، حيث قررت اليونان ضم المملكة العربية السعودية إلى حلفها، وذلك بعدما نجحت في إشراك كل من الإمارات العربية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل". وذكرت "زمان" بأن المملكة السعودية تملك أكبر أسطول من طائرات "F 15" في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان والشطر اليوناني لجزيرة قبرص قد أجريتا عدة مناورات عسكرية منذ الصيف الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط "بالتعاون مع حلفائها ضد تركيا"، على حد تعبير صحيفة "زمان". وعقدت أثينا اتفاقية تعاون عسكري مع تل أبيب على مدى 20 عاما بقيمة 1,68 مليار دولار.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية (بالعربية)/صحيفة "Greek City Times" اليونانية