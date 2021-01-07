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القائم بأعمال المدعي العام في واشنطن: ترامب قد يواجه اتهامات قضائية على خلفية حادثة اقتحام الكابيتول

جونسون يتهم ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس

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جونسون يتهم ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس
Reuters Hannah McKay
بوريس جونسون
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حمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال العنف والشغب التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقره داونينغ ستريت في لندن، إن ترامب "حرض الناس على اقتحام الكابيتول وكان يبدي شكوكا مستمرة في نتائج انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفا: "أعتقد أنه كان مخطئا تماما".

وتابع جونسون في تصريح غير مسبوق من حيث نبرته بحق ترامب: "ما جاء على لسان الرئيس ترامب بهذا الشأن كان خاطئا تماما، وأدين بشدة تحريض الناس على التصرف بالطريقة المشينة التي كانوا يتصرفون بها في الكابيتول".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن ارتياحه إزاء مصادقة الكونغرس، رغم أحداث أمس، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واصفا ذلك بأنه "سيادة الديمقراطية".

المصدر: "إندبندنت"

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