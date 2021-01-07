منظمة العفو الدولية: ترامب حرض على العنف والترهيب

علقت منظمة العفو الدولية على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لنتائج المجمع الانتخابي، قائلة إن "ترامب حرض على العنف والترهيب".

وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر" إن "ترامب وعبر رفضه قبول نتائج الانتخابات حرض على العنف والترهيب"، مشددة على أن "هذه ليست أفعال قائد، بل أفعال محرض".

ورأت أن "احتضان ترامب للجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين، أدى إلى زيادة نيران الفوضى والعنف".

Trump has incited violence & intimidation, as he continued to refuse accepting election results. These are not actions of a leader, but an instigator. Trump’s embrace of white supremacist groups & extremists has further fanned the flames of chaos & violence we witnessed. — Amnesty International (@amnesty) January 7, 2021

المصدر: RT