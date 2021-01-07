مسؤولون أوروبيون يعربون عن صدمتهم بعد اقتحام الكونغرس

أعرب عدد من المسؤولين الأوربيين عن صدمتهم بالأخبار الواردة من واشنطن، مؤكدين على ضرورة التحلي بضبط النفس واحترام القانون في البلاد.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى أن "مشاهدة ما يجري الليلة في واشنطن العاصمة صدمة".

وقال: "الكونغرس الأمريكي كان معبدا للديمقراطية. نثق في أن الولايات المتحدة ستضمن انتقالا سلميا للسلطة إلى بايدن".

من جهتها، عقبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة: "أؤمن بقوة المؤسسات الأمريكية والديمقراطية، فالانتقال السلمي للسلطة هو جوهر الأمر".

وأضافت: "فاز جو بايدن في الانتخابات. أتطلع للعمل معه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية".

من جهته، أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أنه "في نظر العالم، تبدو الديمقراطية الأمريكية الليلة تحت الحصار".

وقال: "هذا هجوم غير مرئي على الديمقراطية الأمريكية ومؤسساتها وسيادة القانون. هذه ليست أمريكا. يجب احترام نتائج انتخابات 3 نوفمبر بالكامل".

وتابع: "قوة الديمقراطية الأمريكية سوف تسود على المتطرفين".

ووصف الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الاحتجاجات في واشنطن بأنها "مروعة".

وقال: "يجب احترام نتيجة الانتخابات الأمريكية الديمقراطية".

المصدر: RT