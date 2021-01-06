شرطة واشنطن: مقتل إمرأة بإطلاق نار في الكونغرس

قالت متحدثة باسم إدارة شرطة واشنطن إن امرأة توفيت بعد إصابتها بالرصاص يوم الأربعاء أثناء اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.

وكانت شبكة CNN قد أفادت بوقوع إصابتين جراء إطلاق نار داخل مبنى الكابيتول، إحداهما التي فارقت الحياة بعد نقلها إلى المشفى.

وطالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الحرس الوطني بالتدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول، إثر اقتحامه من أنصار الرئيس دونالد ترامب الرافضين لفوز جو بايدن.

المصدر: CNN + RT