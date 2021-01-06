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زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونغرس: لم نشهد في التاريخ مثل هذه الحالة

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زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونغرس: لم نشهد في التاريخ مثل هذه الحالة
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قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل إن الكونغرس لم يشهد في التاريخ مثل هذه الحالة في ظل ادعاء الرئيس أن الانتخابات سرقت بينما يرفض القضاء ذلك.

ورفض ميتش ماكونيل ادعاءات ترامب، وصرح قائلا: "إذا سرنا وراء تلك الإدعاءات نحن ندمر ديمقراطيتنا".

وشدد زعيم الأغلبية الجمهورية على أن هذه الانتخابات تشوه من الجانب الخاسر.

وأفاد السيناتور "لقد تحدث كل من الناخبين والمحاكم والولايات.. لقد تحدثوا جميعا.. اذا نقضناها فسيضر بجمهوريتنا الى الأبد".

وأضاف ماكونيل: "واجبنا أن نحكم من أجل الصالح العام.. مجلس الشيوخ الأمريكي لديه دعوة أعلى من دوامة لا نهاية لها من الانتقام الحزبي".

المصدر: RT + وكالات

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