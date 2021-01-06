الأمن الأوكراني يقبض على "هتلر" في كييف

أعلن جهاز الأمن الأوكراني تفكيك منظمة للنازيين الجدد، والقبض على عدد من أعضائها وعلى رأسهم زعيمها الإرهابي الملقب بـ"هتلر".

وجاء في بيان صدر عن الجهاز: "تم القبض على زعيم المنظمة في كييف، لن يتم الكشف عن اسمه الحقيقي ولكن يرمز له بـ"هتلر"، والذي نظم شبكة لتوزيع المواد مع المناشدات والتعليمات لارتكاب هجمات إرهابية على أسس عرقية ودينية، وكان من بينها بيان الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، الذي شن هجوما على مسجد نيوزيلندا عام 2019".

وأضاف: "خلال عملية التفتيش، عثر لدى زعيم المجموعة على مواد متطرفة باللغتين الروسية والأوكرانية، بالإضافة إلى رموز النازية الجديدة".

وذكر التقرير، أن "العديد من أعضاء المنظمة اعتقلوا في أوكرانيا الصيف الماضي، كما تم العثور على أسلحة وذخائر بحوزة المعتقلين".

المصدر: "لينتا.رو" + موقع جهاز الأمن الأوكراني