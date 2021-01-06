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أبناء ترامب يشعلون حربا داخل الحزب الجمهوري

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أبناء ترامب يشعلون حربا داخل الحزب الجمهوري
Reuters
دونالد ترامب جونيور خلال التجمع الاحتجاجي في واشنطن
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أشعل أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا داخل الحزب الجمهوري أثناء حديثهم في تجمع احتجاجي على نتائج انتخابات 2020 في واشنطن العاصمة.

وقال دونالد ترامب جونيور إن التجمع في العاصمة والذي اجتذب الآلاف من أنصار ترامب، يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للحزب الجمهوري، معتبرا أن الحزب لم يفعل ما يكفي لمساعدة والده في قلب نتائج الانتخابات.

وشدد على أن الجمهوريين "لم يفعلوا شيئا لوقف السرقة.. هذا التجمع يجب أن يبعث برسالة لهم.. هذا ليس حزبهم الجمهوري بعد الآن. هذا حزب دونالد ترامب الجمهوري وهو الذي سيضع أمريكا أولا".

أما الإبن الأصغر إريك فقد رأى أن تأثير والده على اليمين السياسي سيستمر بعد فترة وجوده في البيت الأبيض، قائلا: "لقد بدأ والدي حركة، وهذه الحركة لن تموت أبدا".

أبناء ترامب يشعلون حربا داخل الحزب الجمهوري
Reuters
إريك ترامب خلال التجمع الاحتجاجي في واشنطن

المصدر: "الإندبندنت"

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