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الصين تتوعد بالرد على المحادثات الدفاعية المزمعة بين تايوان وأمريكا

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الصين تتوعد بالرد على المحادثات الدفاعية المزمعة بين تايوان وأمريكا
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 قالت الصين اليوم الأربعاء إنها ستقوم "برد ضروري" على الحوار العسكري المزمع بين الولايات المتحدة وتايوان، التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها، مضيفة أنها تعارض بشدة هذا الحدث.

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يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر سيدلي "بتصريحات افتراضية" عبر الإنترنت خلال الحوار السياسي والعسكري مع تايوان من مقر الوزارة في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، لكنها لم تكشف عن تفاصيل أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن بكين ستقوم "برد ضروري بناء على تطور الموقف" وإنها "تعارض بحزم" هذه المحادثات.

وأضافت أن بكين تحث واشنطن على أن "توقف فورا أي شكل من أشكال الزيارات الرسمية والروابط العسكرية مع تايوان، لتفادي إلحاق المزيد من الضرر بالاستقرار في مضيق تايوان وبالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

المصدر:رويترز

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