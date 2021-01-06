تايوان تعرب عن صدمتها من حملة اعتقال المعارضين في هونغ كونغ

قالت حكومة تايوان اليوم الأربعاء إنها "صدمت" من الاعتقالات الأخيرة لنشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ وإن المدينة تحولت من "لؤلؤة الشرق" إلى "مطهر المشرق".

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وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان في بيان إنه إذا استمرت الديمقراطية والحرية في هونغ كونغ في التدهور وأثرت على مكانتها كمركز مالي دولي، فلن يفيد ذلك البر الرئيسي للصين على الإطلاق.

واعتقلت السلطات في هونغ كونغ الأربعاء، عشرات الشخصيات المعارضة، بموجب قانون الأمن القومي الجديد، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدين لبكين، حسب مصادر حزبية وأمنية.

وشملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيدين للديمقراطية من أمثال جيمس تو وأندرو وان ولام تشيوك تينغ، بالإضافة إلى نشطاء أصغر سنا.

المصدر: رويترز