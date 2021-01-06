بومبيو: كيم لم يتخذ بعد قراره الأخير بشأن نزع السلاح النووي

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يتخذ قراره بعد حول ما إذا كان سيلتزم بتعهده بنزع السلاح النووي.

إقرأ المزيد

وقال بومبيو في حديث لوكالة "بلومبرغ" نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الألكتروني أمس الثلاثاء: "لسوء الحظ، لم نتمكن من التحقق من ذلك بعد. الزعيم كيم لم يتخذ قراره بعد حول ما إذا كان مستعد بالفعل لتنفيذ ذلك، ولذا تستمر التحديات".

وأضاف: "لكننا أقنعنا الزعيم كيم على الأقل، وحتى الآن بعدما بدأنا هذه المحادثات، بعدم الاستمرار في إجراء اختبارات لصواريخه الباليستية بعيدة المدى، التي تهدد الولايات المتحدة. وأقنعناه بألا يستمر في تطوير قدراته النووية عن طريق اختبارات نظام الأسلحة النووية".

وقال الوزير الأمريكي إنه يتمنى أن يدرك كيم أن الأسلحة النووية لا تجعل بلاده أكثر أمانا، وأن الكويين الشماليين "سيتمكنون من امتلاك مستقبل أكثر إشراقا إذا أدركوا أن البرنامج النووي الذي يقومون بتطويره هو في الواقع الشيء الذي يمثل خطرا" عليهم.

وقد وافق كيم على التخلي عن أسلحة بلاده النووية في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو عام 2018 في سنغافورة. والتقى كيم وترامب مرة أخرى في ثاني اجتماع قمة بينهما في هانوي في فبراير عام 2019، بيد أن اللقاء انتهى دون التوصل إلى اتفاق، ثم توقفت المحادثات بينهما.

وحافظت كوريا الشمالية على التعهد الذي فرضته على نفسها، بوقف إجراء اختبارات الصواريخ النووية والصواريخ بعيدة المدى منذ نوفمبر من عام 2017.

المصدر: "يونهاب"